9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Владимир Зеленский по этому поводу записал обращение и отметил: каждый украинец должен помнить об этом дне и быть благодарным павшим в той страшной войне.

Президент отметил: чтобы понять значение победы, достаточно пройтись по улицам Киева. Теперь на них мир и спокойствие и развеваются сине-желтые флаги. Однако, в Киеве в 1943 году все было не таким.

Кстати Ежегодно говорим "Никогда снова", – обращение Зеленского ко Дню памяти и примирения

Победа над нацизмом – это благодарность

Свое обращение по случаю 9 мая президент записал из Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Он отметил: ни одного помещения не хватит, чтобы там разместить фото всех тех, кто пал в борьбе с нацизмом. И почти в каждой украинской семье есть те, кто отдал за это жизнь.

Ведь таких украинцев было более 8 миллионов: домой не вернулся каждый пятый.

За моими плечами – лица людей, благодаря которым она стала возможной. Конечно, их значительно больше. И почти каждая украинская семья имеет в семейном альбоме такое фото,

– сказал Зеленский.

О значении этого дня для украинцев Зеленский заявил: за этот день мы все должны быть благодарными. И эта благодарность не имеет границ, сроков давности или географического разделения. К тому же 9 мая украинцы должны быть гордыми за наших предков, по словам Зеленского: "Победа для нас – это гордость, ведь украинцы были неотъемлемой ее частью".

Война, о которой дети рассказывают родителям

Президент сравнил Вторую мировую войну с современной войной, которая продолжается с 2014 года. Он отметил: раньше родители и дедушки и бабушки рассказывали страшные вещи о войне. Теперь же, к сожалению, и их дети и внуки имеют за плечами истории с фронта.

Зеленский заявил: они дают надежду на то, что обязательно наступит день, когда воскресное утро в Донецке, Луганске или Ялте, будет таким же, как в Киеве – спокойным и под сине-желтыми флагами.

Пусть героизм наших предков дает силу новому поколению украинских военных, наших защитников. С верой в это, с надеждой на мир мы благодарим и кланяемся сегодня украинцам, которые защищали и освобождали нашу землю от нацистов во Второй мировой войне,

– отметил президент.

Обращение Зеленского в День Победы над нацизмом

Обратите внимание! 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой. Подробнее читайте по этой ссылке.