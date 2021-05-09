9 травня відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Володимир Зеленський з цього приводу записав звернення та зазначив: кожен українець має пам'ятати про цей день і бути вдячним полеглим у тій страшній війні.

Президент заявив: щоб зрозуміти значення перемоги, достатньо пройтися вулицями Києва. Тепер на них мир і спокій та майорять синьо-жовті прапори. Однак, у Києві 1943 року все було не таким.

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Перемога над нацизмом – це вдячність

Своє звернення з нагоди 9 травня президент записав із Національного музею історії України у Другій світовій війні. Він зазначив: жодного приміщення не вистачить, аби там розмістити фото усіх тих, хто поліг у боротьбі з нацизмом. І майже в кожній українській родині є ті, хто віддав за це життя.

Адже таких українців було понад 8 мільйонів: додому не повернувся кожен п'ятий.

За моїми плечима – обличчя людей, завдяки яким вона стала можливою. Звісно, їх значно більше. І майже кожна українська родина має в сімейному альбомі таке фото,

– сказав Зеленський.

Щодо значення цього дня для українців Зеленський заявив: за цей день ми усі повинні бути вдячними. І ця вдячність не має меж, строків давності чи географічного поділу. До того ж 9 травня українці мають бути гордими за наших предків, за словами Зеленського: "Перемога для нас – це гордість, адже українці були невід'ємною її частиною".

Війна, про яку діти розповідають батькам

Президент порівняв Другу світову війну із сучасною війною, яка триває з 2014 року. Він зазначив: раніше батьки і дідусі та бабусі розповідали страшні речі про війну. Тепер же, на жаль, і їхні діти та онуки мають за плечима історії з фронту.

Зеленський заявив: вони дають надію на те, що обов'язково настане день, коли недільний ранок у Донецьку, Луганську чи Ялті, буде таким самим, як у Києві – спокійним і під синьо-жовтими прапорами.

Тож нехай героїзм наших предків дає силу новому поколінню українських військових, наших захисників. З вірою в це, з надією на мир ми дякуємо та вклоняємось сьогодні українцям, які захищали та звільняли нашу землю від нацистів у Другій світовій війні,

– зазначив президент.

Звернення Зеленського у День перемоги над нацизмом