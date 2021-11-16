Вакцинируюсь, если нужно будет, – Филарет
Патриарх уже переболел коронавирусом. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
К теме Божья кара за однополые браки: Филарет снова отличился заявлением о COVID-19
Я поддерживаю вакцинацию, потому что этого требует медицина. Хотя сам я не вакцинировался. Ну, не пришло время,
– сказал Филарет.
Он отметил, что после перенесенной болезни чувствует себя хорошо. Именно поэтому патриарх пока не вакцинировался. В то же время на вопрос ведущей, планирует ли вакцинироваться, Филарет ответил: "Не против этого, если нужно будет".
Высказывания патриарха о коронавирусе
- В начале пандемии Филарет заявил, что COVID-19 – это божья кара за однополые браки. Такое высказывание вызвало негодование общества.
- Сам патриарх постоянно выступал против закрытия храмов во время карантина. На Пасху 2020 он провел службу без соблюдения противоэпидемиологических норм. Верующих Филарет причащал с одной ложки.
- В сентябре 2020 года у патриарха обнаружили коронавирус. В больнице у него диагностировали воспаление легких.
- Кстати, даже после болезни Филарет не изменил своего отношения к ней. Он до сих пор убежден, что виноваты во всем – геи и коррупционеры.