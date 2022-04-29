Об этом Алиев сказал на встрече с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество".
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О поддержке Украины и отношениях с Россией
Президент Азербайджана подчеркнул, что принципы международного права должны быть справедливы для всех стран.
Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, как и другие страны, и открыто заявляем об этом, не прячемся за деревом. Да, мы не отрицаем, что у нас хорошие отношения с Россией. Принципы международного права ни в коем случае не должны искажаться из-за политического превосходства,
– сказал Алиев.
По словам главы государства, международное сообщество избирательно относилось к Азербайджану по поводу его территориальной целостности.
Как Азербайджан помогает Украине
Президент Украины Владимир Зеленский ранее сказал, что глава Азербайджана Ильхам Алиев всегда поддерживал и поддерживает Украину , а страна оказывает гуманитарную и медицинскую помощь.
В то же время, Зеленский понимает, что с точки зрения вооружения Азербайджану сложно помогать Украине. Все из-за Нагорного Карабаха с историческими и сложными вопросами.
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