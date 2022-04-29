Про це Алієв сказав на зустрічі з учасниками міжнародної конференції "Південний Кавказ: розвиток та співпраця".

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Про підтримку України та стосунки з Росією

Президент Азербайджану наголосив, що принципи міжнародного права мають бути справедливими для всіх країн.

Ми підтримуємо територіальну цілісність України, як і інші країни, і відкрито заявляємо про це не ховаємося за деревом. Так, ми не заперечуємо, що у нас добрі стосунки з Росією. Принципи міжнародного права в жодному разі не повинні спотворюватися через політичну перевагу,

– сказав Алієв.

За словами глави держави, міжнародне співтовариство вибірково ставилося до Азербайджану щодо його територіальної цілісності.

Як Азербайджан допомагає Україні

Президент України Володимир Зеленський раніше сказав, що очільник Азербайджану Ільхам Алієв завжди підтримував і підтримує Україну, а країна надає гуманітарну та медичну допомогу.

Водночас Зеленський розуміє, що з точки зору озброєння Азербайджану складно допомагати Україні. Все через Нагірний Карабах з історичними та складними запитаннями.

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