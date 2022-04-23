Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 23 квітня у київському метро, передає 24 канал.

До теми Після України Росія погрожує ядерною зброєю ще й Азербайджану

Складно допомагати зброєю

Але я думаю, що з точки зору озброєння Азербайджану складно допомагати Україні. Це правда, і це можна зрозуміти. Адже там є Нагірний Карабах з історичними та складними запитаннями. Я все розумію,

– додав Зеленський.

Він сказав, що Азербайджан – одна з небагатьох країн, яку розуміє Україна, адже, за словами Зеленського, баланс нейтральності пояснює тим, що там ось-ось може розгорітись війна.

Водночас Зеленський пожартував, що все ж Україна очікує більшого від Азербайджану, бо "довго розуміти не зможе".

Нагадаємо, що Азербайджан долучився до гуманітарної допомоги мешканцям України та надіслав 380 тонн необхідних товарів. Зокрема продовольство, ліки та медичне приладдя.

Повна пресконференція Володимира Зеленського: дивіться відео