Об уходе написали местные СМИ, однако информацию подтвердили и в Волынской таможне. Артема Гузя назначили на этот пост в июне 2021 года.

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Контракт Гузя расторгли по соглашению сторон

Это действительно так. Артем Гузь с 28 января, то есть со вчерашнего дня, уже не является начальником Волынской таможни, поскольку прекратил контракт по соглашению сторон,

– сообщила спикер Волынской таможни Валентина Черныш.

Что именно послужило причиной такого шага, Черныш не сообщила.

Гузь занимал должность заместителя руководителя управления

До того как возглавить Волынскую таможню, Гузь занимал должность заместителя руководителя управления – руководителя первого отдела управления разоблачения экономических преступлений Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины. Также у Гузя есть опыт работы в Службе безопасности.

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Обратите внимание! Экс-руководителю Волынской таможни – 33 года. В декларации в 2021 году он отметил, что у него есть жена и сын.