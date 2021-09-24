Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, именно министр инфраструктуры согласовывает кандидатуры членов наблюдательных советов.

Важно Прекратили полномочия председателя наблюдательного совета Укрзализныци и 3 ее членов, среди них – Лещенко

Ранее Сергей Лещенко остался без должности из-за того, что Кабинет министров не продлил с ним контракт.

Никто никого ни к чему не принуждает. Кандидатуры членов наблюдательных советов представителей государства согласовываются министрами. В этот раз кандидатуры были утверждены министром инфраструктуры,

– отметил Шмыгаль.

Обратите внимание! Помимо Лещенко, в наблюдательный совет Укрзализныци включили Давида Ламджарию.

Карьера Лещенко в Укрзализныце

Впервые Сергей Лещенко присоединился к команде Укрзализныци в декабре 2019 года. 20 июня 2021 года Кабмин продлил контракт с ним. Срок действия того договора составлял 3 месяца.

По истечении этого срока, 22 сентября, Кабинет Министров принял решение не продлевать контракт с Лещенко.

Вместе с ним были уволены председатель наблюдательного совета Укрзализныци Шевка Аджунер и другие члены наблюдательного совета – Сергей Андреас Матье и Олег Журавлев.

Добавим, что состав наблюдательного совета, в который вошел Лещенко, был сформирован в середине 2018 года. Его целью было повышение прозрачности работы Укрзализныци. Но, несмотря на привлечение независимых наблюдателей, коррупционные скандалы в УЗ не прекратились.