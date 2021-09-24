Як пояснив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, саме міністр інфраструктури узгоджує кандидатури членів наглядових рад.

Важливо Припинили повноваження голови наглядової ради Укрзалізниці та 3 її членів, серед них – Лещенко

Раніше Сергій Лещенко залишився без посади через те, що Кабінет Міністрів не продовжив з ним контракт.

Ніхто нікого ні до чого не змушує. Кандидатури членів наглядових рад представників держави узгоджуються міністрами. У цьому разі кандидатури теж були затверджені міністром інфраструктури,

– зазначив Шмигаль.

Зверніть увагу! Крім Лещенка, до наглядової ради Укрзалізниці включили Давида Ламджарію.

Кар'єра Лещенка в Укрзалізниці

Вперше Сергій Лещенко долучився до команди Укрзалізниці у грудні 2019 року. 20 червня 2021 року Кабмін продовжив контракт із ним. Термін дії того договору становив 3 місяці.

20 червня 2021 року Кабмін продовжив контракт із ним. Термін дії того договору становив 3 місяці. Після закінчення цього терміну, 22 вересня, Кабінет Міністрів ухвалив рішення не продовжувати контракт з Лещенком.

з Лещенком. Разом з ним були звільнені голова наглядової ради Укрзалізниці Шевка Аджунер і інші члени наглядової ради – Сергій Андреас Матьє та Олег Журавльов.

Додамо, що склад наглядової ради, до якої увійшов Лещенко, був сформований у середині 2018 року. Його метою було підвищення прозорості роботи Укрзалізниці. Але, попри залучення незалежних спостерігачів, корупційні скандали в УЗ не припинилися.