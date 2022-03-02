Так, 2 марта Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал о еще трех жертвах.

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Сколько гражданских убито в Мариуполе

По состоянию на 08 утра 2 марта россияне убили еще 3 гражданских в Донецкой области – все в Мариуполе.

Всего за шесть дней войны россияне убили 36 мирных жителей Мариуполя.

"Подаем информацию по мере поступления, обращайте внимание на дату и время обновления информации", –

говорится в описании Кириленко.

Смерть русским оккупантам!,

– написал Начальник Донецкой областной военной администрации.



В Мариуполе еще 3 жертв среди гражданских / Фото Павел Кириленко / Донецкая ОГА (ОВА)

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