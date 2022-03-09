Речь идет о 26 отряде спецназовцев "Барс" Росгвардии.

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По сообщению наших разведчиков, именно они принимают участие в качестве карателей против мирного населения Украины на временно неподконтрольных территориях!

Они безжалостно убивают невинных мирных жителей. И они знают, что они делают. Гарантируем, что они в полной мере почувствуют гнев украинского народа. Обещаем, ни одно преступление не останется безнаказанным,

– говорится в сообщении.

Список российских преступников 26 отряда спецназовцев "Барс" доступен по ссылке на сайте ГУР МО Украины. Он насчитывает 109 оккупантов.

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