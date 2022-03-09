Мова йде про 26 загін спецпризначенців "Барс" Росгвардії.

До теми Розвідка назвала імена російських танкістів, які беруть участь у війні в Україні

За повідомленням наших розвідників, саме вони беруть участь як карателі проти мирного населення України на тимчасово непідконтрольних територіях!

Вони безжалісно вбивають невинних мирних жителів. І вони знають, що вони роблять. Гарантуємо, що вони сповна відчують гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним,

– йдеться у повідомленні.

Список російських злочинців 26 загону спецпризначенців "Барс" доступний за посиланням на сайті ГУР МО України. Він налічує 109 окупантів.

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