Это подчеркивает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Такое мнение он высказал в эфире 24 канала.

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Климкин рассказал, что несколько дней назад были приняты новые решения о предоставлении оружия.

Все говорят, что союзники дают нам самое простое оружие. Но на самом деле эта бронетехника, о которой идет речь, она не просто достойная, а одна из лучших в мире,

– заявил Климкин.

По его словам, к сожалению, Запад просыпается очень медленно, но он это делает и понимает, что нас нужно поддерживать, потому что их безопасность зависит от нас.

"Наша безопасность – это ваша безопасность" – эта фраза уже начинает звучать во многих головах", – добавил экс-министр.

Климкин об оружии от союзников и "ядерном зонте" для Украины:

Добавим, что глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал Канаду передавать Украине больше оружия. По его словам, это необходимо для того, чтобы наша страна могла как можно быстрее одержать победу над государством-агрессором – Россией и завершить эту войну.

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Также на днях правительство Австралии приняло решение предоставить Украине бронетехнику, в частности, бронетранспортеры Bushmaster. Также от австралийцев украинцам поступит гуманитарная помощь. Пока неизвестно, сколько именно транспортных средств отправят Украине.

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