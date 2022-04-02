Глава МИД отметил, что эти процессы не должны зависеть от хода переговоров. Об этом он сообщил в интервью корреспонденту CNN Кристиан Аманпур.

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Независимо от переговоров следует налагать больше санкций на Россию и поставлять Украине еще больше вооружения,

– сказал Дмитрий Кулеба.

Напомним, министр иностранных дел 30 марта поговорил с Жозепом Боррелем. Глава МИД подчеркнул, что пока продолжаются варварские военные преступления России, нужно усиливать санкции против государства-агрессора.

Он указал, что 5 пакет санкций ЕС должен поступить как можно скорее и должен быть максимально жестким.

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