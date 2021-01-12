Одного пассажира, который должен был лететь рейсом Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air, не пустили на самолет. Благодаря этому он остался жив.

Что известно о пассажире

Счастливчиком оказался Оснети с Паданг Париман Регенси. Он жил в Западной Суматре – провинции Индонезии, сообщает Detik.

Кстати До свидания, семья, – последнее сообщение матери с детьми, которые были на борту Boeing

Мужчина планировал лететь в Понтианак на свадьбу к брату.

Почему пассажира не пустили на рейс

Дело в том, что у мужчины оказались недействительными результаты экспресс-теста на антиген коронавируса. Срок действия теста истек 8 января, а вылет был 9 января.

Это и спасло ему жизнь.

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