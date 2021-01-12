Выжил, потому что не пустили на самолет: история пассажира Boeing 737, разбившегося в Индонезии
Одного пассажира, который должен был лететь рейсом Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air, не пустили на самолет. Благодаря этому он остался жив.
Что известно о пассажире
Счастливчиком оказался Оснети с Паданг Париман Регенси. Он жил в Западной Суматре – провинции Индонезии, сообщает Detik.
Кстати До свидания, семья, – последнее сообщение матери с детьми, которые были на борту Boeing
Мужчина планировал лететь в Понтианак на свадьбу к брату.
Почему пассажира не пустили на рейс
Дело в том, что у мужчины оказались недействительными результаты экспресс-теста на антиген коронавируса. Срок действия теста истек 8 января, а вылет был 9 января.
Это и спасло ему жизнь.
Авиакатастрофа в Индонезии: коротко
- Пассажирский самолет, который летел из Джакарты в Понтианак, 9 января исчез с радаров.
- Впоследствии в Яванском море нашли его обломки и тела людей.
- На борту находились 62 пассажира, никто не выжил.
- Спасатели уже нашли 2 черных ящика самолета.
- Предварительная причина авиакатастрофы – самолет разбился при падении в воду.
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