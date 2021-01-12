Вижив, бо не пустили на літак: історія пасажира рейсу Boeing 737, що розбився в Індонезії
Одного пасажира, який мав летіти рейсом Boeing 737-500 компанії Sriwijaya Air, не пустили на літак. Завдяки цьому він залишився живий.
Що відомо про пасажира
Щасливчиком виявився Оснеті з Паданг Паріман Регенсі. Він жив у Західній Суматрі – провінції Індонезії, повідомляє Detik.
До речі До побачення, сім'я, – останнє повідомлення матері з дітьми, які були на борту Boeing
Чоловік планував летіти до Понтіанака на весілля до брата.
Чому пасажира не пустили на рейс
Річ у тім, що у чоловіка виявились недійсні результати експрес-тесту на антиген коронавірусу. Термін дії тесту закінчився 8 січня, а виліт був 9 січня.
Це і врятувало йому життя.
Авіакатастрофа в Індонезії: коротко
- Пасажирський літак, який летів з Джакарти в Понтіанак, 9 січня зник з радарів.
- Згодом в Яванському морі знайшли його уламки та тіла людей.
- На борту перебували 62 пасажири, ніхто не вижив.
- Рятувальники вже знайшли 2 чорні скриньки літака.
- Попередня причина авіакатастрофи – літак розбився при падінні у воду.
Авіакатастрофа Boeing 737-500 в Індонезії / Інфографіка 24 каналу
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