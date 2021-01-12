Одного пасажира, який мав летіти рейсом Boeing 737-500 компанії Sriwijaya Air, не пустили на літак. Завдяки цьому він залишився живий.

Що відомо про пасажира

Щасливчиком виявився Оснеті з Паданг Паріман Регенсі. Він жив у Західній Суматрі – провінції Індонезії, повідомляє Detik.

До речі До побачення, сім'я, – останнє повідомлення матері з дітьми, які були на борту Boeing

Чоловік планував летіти до Понтіанака на весілля до брата.

Чому пасажира не пустили на рейс

Річ у тім, що у чоловіка виявились недійсні результати експрес-тесту на антиген коронавірусу. Термін дії тесту закінчився 8 січня, а виліт був 9 січня.

Це і врятувало йому життя.

Авіакатастрофа в Індонезії: коротко

Пасажирський літак, який летів з Джакарти в Понтіанак, 9 січня зник з радарів.

Згодом в Яванському морі знайшли його уламки та тіла людей.

На борту перебували 62 пасажири, ніхто не вижив.

Рятувальники вже знайшли 2 чорні скриньки літака.

Попередня причина авіакатастрофи – літак розбився при падінні у воду.



Авіакатастрофа Boeing 737-500 в Індонезії / Інфографіка 24 каналу