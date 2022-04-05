Об этом заявила временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в интервью 24 каналу.

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По ее словам, политика США состоит в том, что дверь открыта, и если Украина хочет в НАТО, она будет продолжать поддерживать это, как и делали раньше.

И наше видение состоит в том, что не дело Путина и не каких-то других государств решать, какие страны хотят вступить в НАТО.

– сказала она.

Должен ли Украина вступить в НАТО? На это Кристин Квин ответила, что Украина должна иметь полное право сделать это – достичь членства в НАТО, выполнить все критерии членства и в конечном счете иметь возможность получить членство.

Могут ли США повлиять на страны, которые не хотят видеть Украину в НАТО? Чиновница подчеркнула, что НАТО – это организация, где решения принимаются консенсусом.

По словам Квина, все союзники дискутируют по поводу будущих членов. Часть этой дискуссии – это соответствие критериям членства в НАТО, а часть – дискуссии между самими странами-членами.

"Мы всегда были жесткими сторонниками политики открытых дверей, и мы реализовали многие программы с Украиной, чтобы помочь ей отвечать всем критериям НАТО, но в конечном счете это зависит от всех членов", – добавила Кристина Квин.

Кстати, в своем обращении от 3 апреля президент Владимир Зеленский подчеркнул, что война – это последствия непринятия Украины в НАТО в 2008 году. В то же время бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что это решение было правильным.

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