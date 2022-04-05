Про це заявила тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в інтерв’ю 24 каналу.

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За її словами, політика США полягає в тому, що двері відкриті, і якщо Україна хоче в НАТО, вони будуть продовжувати підтримувати це, як і робили раніше.

І наше бачення полягає в тому, що не справа Путіна і не якихось інших держав вирішувати, які країни хочуть вступити в НАТО,

– сказала вона.

Чи має Україна вступити в НАТО? На це Крістін Квін відповіла, що Україна має мати повне право зробити це – домагатись членства в НАТО, виконати всі критерії членства і зрештою мати можливість отримати членство.

Чи можуть США вплинути на ті країни, які не хочуть бачити Україну в НАТО? Чиновниця наголосила, що НАТО – це організація, де рішення ухвалюються консенсусом.

За словами Квін, всі союзники дискутують з приводу майбутніх членів. Частина цієї дискусії – це відповідність критеріям членства в НАТО, а частина – це дискусії між самими країнами-членами.

"Ми завжди були жорсткими прихильниками політики відкритих дверей, і ми реалізували багато програм з Україною, щоб допомогти їй відповідати усім критеріям НАТО, але в кінцевому підсумку це залежить від усіх членів", – додала Крстіна Квін.

До слова, у своєму зверненні від 3 квітня президент Володимир Зеленський наголосив, що війна – це наслідки неприйняття України в НАТО у 2008 році. Водночас колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що це рішення було правильним.

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