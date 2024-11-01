Сообщает 24 Канал. Также пользователям начали поступать странные уведомления от приложения.

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Что известно о сбое в Резерв+

Около 18:00 в приложении Резерв+ произошел масштабный сбой. Пользователи массово жалуются, что приложение прекратило работать.

Ошибка в Резерв+ / Скриншот

Заметим, что это может быть связано с тем, что разработчики могут тестировать рассылку сообщений, ведь пользователям также начали поступать странные тестовые пуш-сообщения от приложения.

Пуш-сообщение, которое посылало приложение / Фото "Униан"

По состоянию на 18:20 приложение возобновило свою работу. Заметим, что официальных комментариев относительно масштабного сбоя в приложении не поступало.

Напомним, что 31 октября в приложении Резерв+ стартовало бета-тестирование онлайн-отсрочки. Ее полноценный запуск должен состояться в ноябре, а присоединиться к тестированию могут многодетные родители, люди с инвалидностью и студенты.