Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра обороны Рустема Умерова.

Смотрите также Отсрочка в Резерв+: в Минобороны назвали 3 категории, которые смогут сделать это первыми

Что известно об отсрочке в Резерв+

Рустем Умеров указал, что отсрочка в Резерв+ – это важный шаг к максимальному упрощению и цифровизации процессов воинского учета.

"Бета-тест позволит получить обратную связь от пользователей и заранее внести необходимые коррективы в работу услуги", – добавил он.

Сообщается, что сейчас к тестированию онлайн-отсрочки могут присоединиться:

многодетные родители, имеющие от 3 несовершеннолетних детей в одном браке

люди с инвалидностью, имеющие актуальное пенсионное удостоверение

студенты и аспиранты, которые получают последовательное образование

Пользователи смогут подать запрос на отсрочку через Резерв+, и система автоматически проверит наличие такого права. В случае положительного решения статус отсрочки отобразится в электронном военном документе,

– пояснил Умеров.

Чтобы принять участие в тестировании заполните форму по ссылке.

В то же время министр пояснил, что целью Минобороны является максимальная цифровизация процессов воинского учета. Структура продолжает работу над внедрением инновационных услуг, которые уменьшат количество бумажной работы - как для военнослужащих, так и для военнообязанных.

Ранее заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона сообщала, что сейчас происходит активное тестирование функции мгновенной отсрочки в Резерв+.

В следующем обновлении, эта функция станет доступной для 3 категорий: лиц с инвалидностью, студентов и аспирантов, а также многодетных родителей. Постепенно Минобороны будет добавлять другие типы отсрочки – структура работает над тем, чтобы все категории могли оформить документ онлайн. Возможность отсрочки станет возможной благодаря взаимодействию с государственными реестрами.