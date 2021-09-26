Среди них – амбулатория в селе Медведевка. Работники продолжают выполнять работу в старом здании.

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Анализы приходится сдавать в райцентре

За примерно 40 лет здание ни разу полноценно не ремонтировали. В то же время всем приходится тесниться в маленьком помещении.

"Еще у нас проблема, что нет туалета – и для сотрудников, и для пациентов. Зимой это очень тяжелая (ситуация – 24 канал)", – призналась семейная медсестра Людмила Тараненко.

Наиболее неудобным для пациентов является зимний период, тогда холодно, а из старых окон дует. В то же время чтобы сделать анализы, нужно ехать в райцентр.

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Местные рассказали, что надеются на обустройство необходимых условий – ведь состояние здоровья не всегда позволяет ехать в райцентр для анализов.

Растраты бюджетных денег

Еще в 2020 году все несчастья пациентов в Медведевке должны были закончиться, в селе достроили новую амбулаторию. Внутри – новый ремонт и склад с медицинским оборудованием. В общине мечтают, когда все это заработает.



В селе достроили новую амбулаторию / Фото 24 канала

На ремонт и оснащение здания потратили 9 миллионов гривен. 10% – это деньги из бюджета ОТО, остальное – из государственного. А когда взялись открывать – оказалось, что смета не сходится.

Делом заинтересовалась прокуратура. Уже год проводят строительные экспертизы и не только относительно соответствующей амбулатории. В области под следствием их 30.

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Медучреждения строили новосозданные общины последние 3 года. Везде подозревают растраты бюджетных денег. Интересно, что строили амбулатории разные фирмы, какие именно – не называют пока идет следствие.

"Продолжаются эти экспертизы примерно год. Поскольку объекты не маленькие, они строились с нуля, поэтому нужны такие объемные экспертизы", – пояснил Антон Греков, начальник отдела управления Черкасской областной прокуратуры.

В то же время в Медведевке не знают как выдержать еще одну зиму в старой амбулатории. Заведение предусмотрено на всю ОТО, а это – 9 сел и 4 тысячи жителей.