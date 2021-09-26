Серед них – амбулаторія у селі Медведівка. Працівники продовжують виконувати роботу в старій будівлі.

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Аналізи доводиться здавати у райцентрі

За приблизно 40 років будівлю жодного разу повноцінно не ремонтували. Водночас усім доводиться тіснитись у маленькому приміщенні.

"Ще у нас проблема, що немає туалету – і для співробітників, і для пацієнтів. Зимою це дуже тяжка (ситуація – 24 канал)", – зізналася сімейна медсестра Людмила Тараненко.

Найбільш незручним для пацієнтів є зимовий період, тоді холодно, а зі старих вікон дме. Водночас щоб зробити аналізи потрібно їхати до райцентру.

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Місцеві розповіли, що сподіваються на облаштування необхідних умов – адже стан здоров'я не завжди дозволяє їхати до райцентру для аналізів.

Розтрати бюджетних грошей

Ще у 2020 році всі нещастя пацієнтів у Медведівці мали закінчитися, у селі добудували нову амбулаторію. Всередині – новий ремонт та склад із медичним обладнанням. У громаді мріють, коли все це запрацює.



У селі добудували нову амбулаторію / Фото 24 каналу

На ремонт та оснащення будівлі витратили 9 мільйонів гривень. 10% – це гроші з бюджету ОТГ, решта – з державного. А коли взялися відкривати – виявилося, що кошторис не сходиться.

Справою зацікавилася прокуратура. Уже рік проводять будівельні експертизи і не лише щодо відповідної амбулаторії. В області під слідством їх 30.

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Медзаклади будували новостворені громади останні 3 роки. Скрізь підозрюють розтрати бюджетних грошей. Цікаво, що будували амбулаторії різні фірми, які саме – не називають поки триває слідство.

"Тривають ці експертизи приблизно рік. Оскільки об'єкти не маленькі, вони будувалися з нуля, тому потрібні такі об'ємні експертизи", – пояснив Антон Греков, начальник відділу управління Черкаської обласної прокуратури.

Водночас у Медведівці не знають як витримати ще одну зиму у старій амбулаторії. Заклад передбачений на всю ОТГ, а це – 9 сіл і 4 тисячі жителів.