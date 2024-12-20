Политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной в эфире 24 Канала рассказал, что "Орешник" Владимира Путина является новым способом запугивания мирного населения и европейских лидеров. Ранее Путин использовал для этого ядерное оружие.

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Однако применение "Орешника" не нарушит баланс ядерного клуба, поэтому его использование может остаться без наказания.

Я рассматриваю это как ИПСО, которое не заканчивается. Видно, что Путину нравится этот кейс с "Орешником". Он постоянно его пиарит. Кроме него, об этом мало кто говорит. А он с ним носится, и на этой пресс-конференции ему уделили очень много времени,

– рассказал Олег Лесной.

Что касается дуэли с "Орешником", которую он предлагал на пресс-конференции Владимиру Зеленскому и НАТО, маловероятно, что Путин решится.

Интересно! Владимир Путин на пресс-конференции предложил президенту Украины провести "технологическую дуэль" в Киеве с участием "Орешника" и украинского и западного ПВО, чтобы доказать, что ракету невозможно сбить. Президент Украины несдержанно отреагировал.

Политолог считает, что не рискнет, поскольку новая, разрекламированная ракета может подвести и упасть, или же ее действительно собьет украинское ПВО. Однако он продолжит запугивать Украину и Запад, как и раньше.

На что стоит обратить внимание партнерам Украины

Россияне интересовались, когда их президент уладит ситуацию в Курской области, но тот лишь отметил, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.

Для него это очень болезненно. Он не смог назвать сроки и не смог объяснить, почему российским солдатам, которые там воюют, не выплачивают средства, как за СВО, а также почему там находится нереальное количество натовской техники. И речь шла о российской территории,

– объяснил Лесной.

Во время пресс-конференции Путин врал, что украинские военные уничтожают российские села в Курской области, когда отходят. Так он пытается прикрыть то, что российские войска с помощью КАБов уничтожали дома своих граждан. Он сделал много оговорок, в частности про украинские территории сказал: "мы каждый день захватываем, ой, освобождаем".

"Путин четко заявил, что не хочет говорить с нами, он не готов к переговорам. Он пытается выглядеть так, будто хочет общаться с США, как это было раньше. Это очевидно. Поэтому и Трамп, и наши западные партнеры должны это услышать и сделать соответствующие выводы. Путин мира не хочет, он не хочет переговоров, он хочет передела мира, а как бонус – капитуляция Украины", – подытожил Лесной.