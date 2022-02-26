Утром 24 февраля Россия пошла на Украину официальной масштабной войной. С этого времени бойцы Вооруженных сил мужественно защищают родную землю.
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Сухопутные войска показали уничтоженного врага
Украинские защитники отбивают атаки, обезвреживают военную технику России и бойцов Владимира Путина. В Сухопутных войсках показали видео того, что может произойти с россиянами, если они и дальше будут убивать украинцев.
Враг за 2 дня хотел нас захватить, а так получилось, что за 2 дня превратился в биомассу,
– отметили украинские бойцы.
Из обнародованных кадров и не скажешь, что это когда-то было человеком.
Обезвреженный противник: смотрите видео
Противник несет потери
Российская армия несет в результате вторжения огромные потери. Украинские защитники по состоянию на утро 26 февраля обезвредили более 3500 вражеских бойцов. Кроме того, около 200 россиян попали в плен.
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