Соответствующую информацию о потерях страны-агрессора в войне, с которой она пошла на Украину, сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, пишет 24 канал.

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ВСУ уничтожает бойцов врага

По состоянию на утро 26 февраля имеем более 3 500 погибших россиян, и чуть менее 200 пленных,

– отметил Подоляк.

Он добавил: если показать лица всех этих людей, которые пришли убивать украинцев, то Россия поймет, что она делает в Украине и кто на самом деле является инициатором войны.

Однако Подоляк не сомневается, что российские СМИ не будут говорить правду. Ведь население и на третий день войны до сих пор считает, что Владимир Путин проводит "локальную спецоперацию на Донбассе".

Напомним, в Министерстве обороны по состоянию на 15:00 часов 25 февраля информировали о ликвидации примерно 2 800 оккупантов.