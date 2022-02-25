По данным Минобороны, с начала российского вторжения Вооруженные Силы Украины уничтожили значительное количество вражеской техники, а также ликвидировали более 2800 оккупантов.

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И хотя российские войска продолжают циничную наступательную операцию, применяя при этом дальнюю оперативно-тактическую авиацию и высокоточное оружие дальнего действия, наши защитники дают им достойный отпор. С начала вторжения на нашу землю оккупанты понесли большие потери в личном составе и технике. В частности по состоянию на 16:00 пятницы, 25 февраля, ВСУ уничтожили:

танков – до 80 единиц,

боевых бронированных машин различных типов – 516 единиц,

вертолетов – 7,

самолетов – 10,

крылатых ракет – до 20,

автомобильной техники – более 100,

личного состава – более 2800 человек.

Враг и дальше коварно наносит авиационные и артиллерийские удары по объектам гражданской инфраструктуры. Кроме того, в городах действуют разведывательно-диверсионные группы противника. Да вместе мы обязательно удержим оборону! В Минобороны призывают всех желающих вступать в ряды ВСУ и Тероборони.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!