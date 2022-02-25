За даними Міноборони, із початку російського вторгнення Збройні Сили України знищили значну кількість ворожої техніки, а також ліквідували понад 2800 окупантів.

До теми ЗСУ та Тероборона тримають оборону Києва, – Міноборони

І хоча російські війська продовжують цинічну наступальну операцію, застосовуючи при цьому дальню оперативно-тактичну авіацію та високоточну зброю дальньої дії, наші захисники дають їм гідну відсіч. Із початку вторгнення на нашу землю окупанти зазнали великих втрат в особовому складі та техніці. Зокрема станом на 16:00 п'ятниці, 25 лютого, ЗСУ знищили:

танків – до 80 одиниць;

бойових броньованих машин різних типів – 516 одиниць;

вертольотів – 7;

літаків – 10;

крилатих ракет – до 20;

автомобільної техніки – більш як 100;

особового складу – понад 2800 осіб.

Ворог і далі підступно завдає авіаційні та артилерійські удари по об’єктах цивільної інфраструктури. Окрім того, в містах діють розвідувально-диверсійні групи противника. Та разом ми обов'язково втримаємо оборону! У Міноборони закликають усіх охочих долучатися до лав ЗСУ та Тероборони.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!