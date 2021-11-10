По словам Рябикина, правительство приняло проект, согласно которому сумма инвестиций в развитие таможни составляет 10 миллиардов гривен. Такую сумму госбюджет должен был бы выделить в течение 3 лет.
Интересно Рябикин объяснил, чем занимается в Минстратегпроме, которое называют "чемоданом без ручки"
Реформа таможни без денег неудачная
Павел Рябикин заявил, что вместо 3 миллиардов гривен Госпогранслужба в лучшем случае получает 1 миллиард. Из-за этого на реформу таможни, по словам министра, не хватает.
В марте правительство приняло программу, согласно которой в развитие таможенной инфраструктуры нужно инвестировать 10 миллиардов в течение трех лет. В следующем году сумма инвестиций составила 3,9 миллиарда. Но проект госбюджета говорит о том, что в лучшем случае это будет миллиард,
– заявил Рябикин.
Нехватка средств и отсутствие возможности осуществить реформы, по словам Рябикина, стала его причиной перехода в Кабмин.
Также руководитель Минстратегпрома заявил, что диджитализацию таможни не финансирует государство, поэтому ее осуществляют только за счет донорских пособий.
Назначение Рябикина в Кабмин: главное
- 15 сентября 2021 года Кабмин переназначил Павла Рябикина главой Госпогранслужбы.
- В октябре появилась информация о том, что Павла Рябикина могут назначить министром социальной политики вместо Марии Лазебной. Однако позже стало известно, что главу таможни назначат руководителем Минстратегпрома.
- 4 ноября 2021 года 237 народных депутатов поддержали назначение Рябикина главой Минстратегпрома. На этом посту он сменил Олега Уруского.