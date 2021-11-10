По словам Рябикина, правительство приняло проект, согласно которому сумма инвестиций в развитие таможни составляет 10 миллиардов гривен. Такую сумму госбюджет должен был бы выделить в течение 3 лет.

Интересно Рябикин объяснил, чем занимается в Минстратегпроме, которое называют "чемоданом без ручки"

Реформа таможни без денег неудачная

Павел Рябикин заявил, что вместо 3 миллиардов гривен Госпогранслужба в лучшем случае получает 1 миллиард. Из-за этого на реформу таможни, по словам министра, не хватает.

В марте правительство приняло программу, согласно которой в развитие таможенной инфраструктуры нужно инвестировать 10 миллиардов в течение трех лет. В следующем году сумма инвестиций составила 3,9 миллиарда. Но проект госбюджета говорит о том, что в лучшем случае это будет миллиард,

– заявил Рябикин.

Нехватка средств и отсутствие возможности осуществить реформы, по словам Рябикина, стала его причиной перехода в Кабмин.

Также руководитель Минстратегпрома заявил, что диджитализацию таможни не финансирует государство, поэтому ее осуществляют только за счет донорских пособий.

Назначение Рябикина в Кабмин: главное