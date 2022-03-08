Например, против Харькова они собрали треть всех войск, которые вообще шли на Украину и не продвинулись. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Рада", передает 24 канал.

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Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Рада", передает 24 канал.

И они сейчас даже не вышли на Окружную дорогу в Харькове,

– пояснил он.

Советник главы ОП добавил, чтобы взять Киев, россиянам нужно три армии, которых у них здесь нет.

Или же, чтобы взять городок с населением в 100 тысяч, надо где-то 2 полноценные дивизии, чтобы взять Николаев – 3 дивизии. Однако у оккупантов таких сил нет.

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