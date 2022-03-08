Наприклад, проти Харкова вони зібрали третину усіх військ, які взагалі ішли на територію України. І їм зовсім не вдалось просунутись далі.

Увага Бригада "Холодний Яр" розбила військових Росії: зібрали нові трофеї – промовисті фото

Про це заявив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Рада", передає 24 канал.

І вони зараз навіть не вийшли на Окружну дорогу в Харкові,

– пояснив він.

Радник глави ОП додав, щоб узяти Київ росіянам потрібно три армії, яких у них тут немає.

Або ж, щоб взяти містечко з населенням в 100 тисяч треба десь 2 повноцінні дивізії, щоб взяти Миколаїв – 3 дивізії. Однак в окупантів таких сил немає.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!