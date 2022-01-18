Пресс-секретарь Путина Песков сказал, что такие поставки "не способствуют снижению напряженности" между странами. Об этом он сообщил во время брифинга, который состоялся 17 января.

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На этом пресс-секретарь российского президента не остановился и озвучил маразматическое заявление о том, что вооружение "часто является не только оборонительными, но и наступательными".

Кроме этого, Песков пытался убедить, что в контексте поставок оружия из Великобритании в Украину якобы упоминались и переносные зенитно-ракетные комплексы.

Обратите внимание! Британский министр обороны Бен Уоллес подчеркнул, что наше государство получит легкие противотанковые оборонительные системы вооружения. Однако не уточнил, о каком именно оружии и какое его количество говорится.

Оружие для Украины из Британии

Алексей Резников в своем твиттере подчеркнул, что высоко ценит решение Лондона предоставить новый пакет безопасности с легкими противотанковыми оборонительными системами вооружения.

Первые системы доставили в Киев 17 января. Однако самолетам Британии пришлось обойти Германию.

Британцы также проведут учения, чтобы помочь ВСУ разобраться в использовании вооружения.

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