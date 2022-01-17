Об этом в своей статье для издания The Times сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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Мы все должны волноваться, потому что из-под пера Путина вышло эссе на 7 000 слов, в котором этнонационализм находится в центре его амбиций. Он предоставляет обезображенную и избирательную аргументацию, чтобы оправдать в лучшем случае подчинение Украины и, в худшем случае, насильственное объединение этой суверенной страны,

– отметил политик.

Глава минобороны подчеркнул, что правительство Британии не соглашается со злонамеренной деятельностью Кремля.

"Поэтому если российские вооруженные силы еще раз вступят на территорию суверенной Украины, игнорируйте рассказы об агрессии НАТО и помните слова президента России из этого эссе. Запомните это и спросите себя, что это значит не только для Украины, но и для всех нас в Европе, – добавил Бен Уоллес.

Обратите внимание! Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев провел встречу с начальником штаба Объединенных сил ВС Великобритании Джо Баттерфиллом. Военные обсудили ситуацию безопасности вблизи границ Украины.

Войска России возле границы Украины

Россия начала военные учения со стрельбами в приграничных районах с Украиной. Государство-агрессор задействовало примерно 3 тысячи военных и тяжелую технику.

По словам Валерия Залужного, ВСУ внимательно следят за действиями врага вблизи наших границ.

В Минобороны США высказались о ситуации вблизи Украины. Там подчеркнули, что концентрация российских войск на границах остается фактически неизменной.

По данным иностранных средств массовой информации, Путин решил сдвинуть дату возможного вторжения. Журналисты пишут, что причиной этого решения стали погодные условия.

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