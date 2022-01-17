Про це у своїй статті для видання The Times повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

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Ми всі маємо хвилюватися, тому що з-під пера Путіна вийшло есе на 7 000 слів, в якому етнонаціоналізм перебуває у центрі його амбіцій. Він надає спотворену та виборчу аргументацію, щоб виправдати в кращому разі підпорядкування України і, в гіршому разі, насильницьке об'єднання цієї суверенної країни,

– зазначив політик.

Голова міноборони наголосив, що уряд Британії не погоджується зі зловмисною діяльністю Кремля.

"Тому, якщо російські збройні сили ще раз вступлять на територію суверенної України, ігноруйте розповіді про агресію НАТО та пам'ятайте слова президента Росії з цього есе. Запам'ятайте це та запитайте себе, що це означає не лише для України, а й для всіх нас в Європі, – додав Бен Воллес.

Зверніть увагу! Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв провів зустріч з начальником штабу Об'єднаних сил ЗС Великої Британії Джо Баттерфіллом. Військові обговорили безпекову ситуацію поблизу кордонів України.

Війська Росії біля кордону України

Росія почала військові навчання зі стрільбами в прикордонних районах з Україною. Держава-агресорка задіяла приблизно 3 тисячі військових і важку техніку.

За словами Валерія Залужного, ЗСУ уважно стежать за діями ворога поблизу наших кордонів.

У Міноборони США висловилися про ситуацію поблизу України. Там наголосили, що концентрація російських військ біля кордонів залишається фактично незмінною.

У Міноборони США висловилися про ситуацію поблизу України. Там наголосили, що концентрація російських військ біля кордонів залишається фактично незмінною. За даними іноземних засобів масової інформації, Путін вирішив посунути дату можливого вторгнення. Журналісти пишуть, що причиною такого рішення стали погодні умови.

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