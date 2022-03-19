Верещук заявила, что 19 марта смогли оказать помощь Луганщине и Киевщине. Но на Херсонщине, к сожалению, этого сделать не получилось, передает 24 канал.

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Мы очень надеялись, что довезем до места назначения. Я обещала, что этот коридор сработает. Должна констатировать, что еще раз цинично Россия не выполнила взятые на себя обязательства,

– заявила Верещук.

В то же время она заверила, что наши люди не останутся без нужных медикаментов, в частности, инсулинозависимые и онкобольные.

По словам главы Херсонской ОВА Геннадия Лагуты, российские оккупанты колонну с гумпомощью для жителей области не пропустили. Местные активисты также сообщают, что захватчики в Херсонской области проводят разбой по селам, они конфискуют авто у людей.

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