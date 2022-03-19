Верещук заявила, що 19 березня змогли надати допомогу Луганщині та Київщині. Але на Херсонщині, на жаль, цього зробити не вийшло, передає 24 канал.

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Ми дуже сподівалися, що довеземо до місця призначення. Я обіцяла, що цей коридор спрацює. Мушу констатувати, що вкотре цинічно Росія не виконала зобов'язання, які взяла на себе,

– заявила Верещук.

Водночас вона запевнила, що наші люди не залишаться без потрібних медикаментів, зокрема, інсулінозалежні та онкохворі.

За словами голови Херсонської ОВА Геннадія Лагути, російські окупанти не пропустили колону з гумдопомогою для мешканців області. Місцеві активісти також повідомляють, що загарбники на Херсонщині проводять розбій по селах, вони конфіскують авто в людей.

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