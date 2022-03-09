Нападение на Украину обернется для России полным крахом. Оккупанты стали изгоями, мир их сторонится, а экономика быстро приближается к уничтожению.

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Быстрая инфляция валюты оккупантов

Российская валюта, как и слово агрессора, скоро не будет стоить ничего. Совсем скоро рубль потерпит тотальный крах.

Уже сейчас недельная инфляция ускорилась до 2,2%. Такой быстрый темп обесценивания российской валюты фиксировали еще в 1998 году.

Впрочем, надо учесть, что данные предоставляет "Росстат", поэтому вполне вероятно, что показатель падения рубля выше.

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