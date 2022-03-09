Напад на Україну буде коштувати Росії повного краху. Окупанти стали вигнанцями, світ їх цурається, а економіка швидко наближається до знищення.

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Швидка інфляція валюти окупантів

Російська валюта, як і слово агресора, скоро не буде варта абсолютно нічого. Зовсім скоро рубль зазнає тотального краху.

Вже зараз тижнева інфляція пришвидшилася до 2,2%. Такий швидкий темп знецінення російської валюти фіксували ще в 1998 році.

Втім, треба зважити, що дані надає "Росстат", тому цілком ймовірно, що показник падіння рубля є вищим.

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