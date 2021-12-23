Руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал, что Владимир Путин хочет заставить европейцев перейти на долгосрочные контракты. В то же время они должны не быть привязанным к рынку, хабам или споту.

Заметьте Витренко дал понять, что "Нафтогазу" не хватает денег удерживать низкие тарифы

Путин хочет достичь этого из-за политических соображений. Прежде всего потому, что это дает возможность использовать газ как политическое оружие.

В то время как продажи на хабах, на спотовом рынке дают гораздо меньше возможностей для этого. Поэтому я бы не ожидал, что просто с введением "Северного потока-2" цены на газ упадут,

– заявил Витренко.

Запуск "Северного потока-2" станет геополитической ошибкой

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что запуск "Северного потока-2" станет геополитической ошибкой.

По словам Хабека, все страны Европы всегда выступали против строительства трубопровода. Поддерживали скандальный "Северный поток-2" только Германия и Австрия.

Политик также пригрозил России жесткими последствиями в случае вторжения на территорию Украины.

Если это произойдет, "Северный поток-2" точно никогда не запустят.

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