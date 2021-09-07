Для розуміння ситуації – в росіян, які на четвертому місці, золотих нагород у 1,5 раза більше ніж у нас. У китайської збірної, яка на першому місці, "золото" більше у 4 рази.

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В України гірші умови для підготовки паралімпійців

Але не подумайте, що я такими порівняннями намагаюся зараз якось применшити здобутки наших паралімпійців. Навпаки, я дуже ними пишаюся, бо розумію, що на відміну від китайців, британців чи американців, наші спортсмени мали гірші стартові умови.

У нас бідніша країна, яка на все шкодує грошей. Відповідно, в наших атлетів точно були гірші умови для підготовки до цих міжнародних змагань світового рівня. У нас:

менше стадіонів та басейнів, які й гірше облаштовані;

в паралімпійців гірше екіпірування й менше можливостей для тренувань та відновлення.

Попри це, вони таки здобули 98 медалей і посіли 6 місце серед майже 4,5 тисяч спортсменів з інших країн, які змагалися у 22 видах спорту.



Здобутки України на Паралімпіаді-2020 / Інфографіка 24 каналу

Як паралімпійці змагалися в різних умовах

Кілька слів скажу для тих, хто від паралімпійського дуже далекий. Я поясню, як саме, попри здавалося б дуже різні неповносправності, що їх мав кожен зі спортсменів, але вони таки між собою змагалися в рівних умовах.

Це тому, що організатори Паралімпіади все влаштували таким чином, аби ніхто зі спортсменів не мав перед іншими явних переваг. Бо в кожному виді спорту їх поділили на категорії – в залежності від їхніх фізичних обмежень.

Тобто змагалися між собою атлети приблизно однакових можливостей. Тут, звісно, насправді, нічого нового. Це типова практика в спорті, коли, наприклад, боксерів розводять різними категоріями в залежності від їхнього ваги.

І ніхто не поставить битися 60-кілограмового боксера зі 100-кілограмовим. Так само й з паралімпійцями – між собою за звання кращого змагаються спортсмени з однаковими вадами.

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Відповідно, якщо в кожному виді спорту було по кілька категорій учасників, то й комплектів нагород було для кожної з них. Це я до того веду, що чимало хто з українців дивується, як так, що паралімпійці нам мало не 100 нагород привезли, тоді як олімпійці лише 17.

Одним з пояснень такого феномену є те, що на Параліміпіаді просто медалей розігрувалося більше, бо в кожному виді спорту було по кілька категорій атлетів, і для них був свій комплект нагород.

Але це також точно не є приводом, щоб якось применшити здобутки наших паралімпійців. Бо кожен з них є справжнім героєм – у всіх розуміннях цього слова.

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