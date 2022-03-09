Такое мнение высказал боевой командир роты "Щит" Вадим Кодачигов.
Внимание Мариуполь на наших глазах сравнивают с землей реактивной артиллерией, – ОП
Не ждите военной помощи от симпатичного европейского правительства. Они и есть политики. Будьте осторожны, они всегда на стороне победителя, потому что для нас они пока на стороне,
– отметил Вадим Кодачигов.
Но подчеркнул – забота – даже самая глубокая – не победит танковую атаку и не остановит врага!
В то же время он выразил благодарность простым европейцам за помощь беженцам.
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