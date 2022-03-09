Такое мнение высказал боевой командир роты "Щит" Вадим Кодачигов.

Внимание Мариуполь на наших глазах сравнивают с землей реактивной артиллерией, – ОП

Не ждите военной помощи от симпатичного европейского правительства. Они и есть политики. Будьте осторожны, они всегда на стороне победителя, потому что для нас они пока на стороне,

– отметил Вадим Кодачигов.

Но подчеркнул – забота – даже самая глубокая – не победит танковую атаку и не остановит врага!

В то же время он выразил благодарность простым европейцам за помощь беженцам.



Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм , там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!