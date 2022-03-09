Таку думку висловив бойовий командир роти "Щит" Вадим Кодачигов.
Увага Маріуполь на наших очах зрівнюють із землею реактивною артилерією, – ОП
Не чекайте військової допомоги від симпатичного європейського уряду Вони і є політики. Будьте обережні, вони завжди на стороні переможця, бо для нас вони поки що на стороні,
– зазначив Вадим Кодачигов.
Та наголосив – турбота – навіть найглибша – не переможе танкову атаку і не зупинить ворога!
Водночас він висловив подяку простим європейцям за допомогу біженцям.
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