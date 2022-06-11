Об этом 24 каналу сообщила эпидемиолог Наталья Тимко-Иванченко. Она подчеркнула, что украинцам сейчас, к сожалению, угрожает очень много болезней.

Обратите внимание Как уберечься от кишечных инфекций летом в условиях войны: советы от Минздрава

Распространенный и опасный продукт

По словам эпидемиолога, среди военных на фронте сейчас очень высока опасность возникновения ботулизма. В частности, из-за популярного у них блюда тушенки – консервированное мясо.

Она объяснила, что часто украинцы делают такой продукт в домашних условиях и передают нашим защитникам. Однако если не соблюсти технологию, то всегда существует риск подцепить серьезную инфекцию.

Неправильно автоклавировав баночку возбудитель может остаться. Поэтому человек, который будет потреблять такое мясо без термической обработки, будет иметь риск возникновения ботулизма,

– подчеркнула Тимко-Иванченко.

Опасность кишечных инфекций

Кроме того, есть другие острые кишечные инфекции, которые могут развиваться из-за потребления испорченных продуктов, или загрязненной воды. В частности, это:

сальмонеллез;

дизентерия;

разнообразная ротавирусная инфекция;

энтеровирусная инфекция;

норовирусная инфекция.

"Это те болезни, которые всегда возникают там, где есть эпидемическое неблагополучие", – отметила эпидемиолог.

Риск гепатита А и столбняка

Также при неблагоприятной санитарно-гигиенической ситуации всегда есть риск развития вирусного гепатита А. Он может передаваться через загрязненную воду, пищу или от больного человека к другим из-за невозможности помыть руки – в частности после туалета или перед едой.

Читайте также Война приведет к психическим проблемам у 15 миллионов украинцев, – Минздрав

В то же время Тимко-Иванченко подчеркнула, что всегда во время военных действий все боятся столбняка. Как она подчеркнул, если человек несвоевременно вакцинировался от него, то из-за малейшей травмы, трещины или царапины в его тело может попасть возбудитель.

"Тогда возникнут клинические признаки такой болезни, которую тяжело лечить", – пояснила она.

Ситуация с COVID-19

Эпидемиолог заметила, что COVID-19 никуда не исчез, но его сейчас гораздо меньше. По ее словам, продолжает циркулировать штамм Омикрон.

"Значительная часть людей уже вакцинирована, в основном трижды. Многие переболели, поэтому сейчас, если случаи заболевания COVID-19 и встречаются, то они протекают в легкой форме, как обычная простуда", – отметила Тимко-Иванченко.

Эпидемиолог рассказала, какие болезни могут распространяться на фронте: смотрите видео



Угроза холеры в Мариуполе: коротко