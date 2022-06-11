Про це 24 каналу повідомила епідеміологиня Наталія Тімко-Іванченко. Вона наголосила, що українцям зараз, на жаль, загрожує дуже багато хвороб.

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Поширений і небезпечний продукт

За словами епідеміологині, серед військових на фронті зараз є дуже висока небезпека виникнення ботулізму. Зокрема через популярну в них страву тушківку – консервоване м'ясо.

Вона пояснила, що часто українці роблять такий продукт в домашніх умовах, і передають нашим захисникам. Однак якщо не дотриматись технології, то завжди існує ризик підчепити серйозну інфекцію.

Неправильно автоклавувавши баночку, збудник може залишитися. Тому людина, яка споживатиме таке м'ясо без термічної обробки матиме ризик виникнення ботулізм,

– наголосила Тімко-Іванченко.

Небезпека кишкових інфекцій

Крім того, є інші гострі кишкові інфекції, які можуть розвиватися через споживання зіпсутих продуктів, або ж забруднену воду. Зокрема це:

сальмонельоз;

дизентерія;

різноманітна ротавірусна інфекція;

ентеровірусна інфекція;

норовірусна інфекція.

"Це ті хвороби, які завжди виникають там, де є епідемічне неблагополуччя", – зауважила епідеміологиня.

Ризик гепатиту А та правця

Також за несприятливої санітарно-гігієнічної ситуації завжди є ризик розвитку вірусного гепатиту А. Він може передаватися через забруднену воду, харчі або ж від хворої людини до інших через неможливість помити руки – зокрема після туалету чи перед вживанням їжі.

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Водночас Тімко-Іванченко наголосила, що завжди під час воєнних дій усі бояться правця. Як вона підкреслила, якщо людина несвоєчасно вакцинувалась від нього, то через найменшу травму, тріщину чи подряпину в її тіло може потрапити його збудник.

"Тоді виникнуть клінічні ознаки такої хвороби, яку важко лікувати", – пояснила вона.

Ситуація з COVID-19

Епідеміологиня зауважила, що COVID-19 нікуди не зник, але його зараз значно менше. За її словами, продовжує циркулювати штам Омікрон.

"Значна частина людей вже вакцинована, здебільшого тричі. Багато перехворіли, тому зараз, якщо випадки захворювання на COVID-19 й зустрічаються, то вони перебігають у легкій формі, як звичайна застуда", – зазначила Тімко-Іванченко.

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