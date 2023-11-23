Однако, по информации издания "Факты", Лабазюк – не единственный народный избранник, которого подозревают в коррупции.

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Так, Лабазюк обратился к топ-чиновнику Минвосстановления с просьбой предоставить его компании подряды по восстановлению инфраструктурных объектов на 1 миллиард гривен. За это нардеп якобы обещал "вознаграждение" в 3 – 5% от стоимости каждого подряда, и для согласования договоренностей привлек директора компании.

После поступления 50 миллиардов гривен за подряд по восстановлению разрушенного моста в одном из регионов Украины народный избранник через доверенное лицо предоставил обличителю-топ-должностному лицу Государственного агентства восстановления обещанный процент в сумме 150 тысяч долларов. Передача неправомерной выгоды состоялась на паркинге одного из столичных супермаркетов, а деньги были в китайском ящике,

– рассказал Сергей Рокунь, детектив НАБУ.

Что известно о Сергее Лабазюке

В рейтинге самых богатых украинцев издания Forbes Лабазюк занял 65-е место с активами в 165 миллионов долларов. Главный актив депутата, которого уже в третий раз избрали в парламент – компания Vitagro с земельным банком 80 тысяч гектаров.

Нардеп попадал в несколько скандалов, среди которых полученная из госбюджета компенсация за аренду жилья или гостиничного номера в Киеве, голосование за "диктаторские законы" во время Революции Достоинства, коррупционный скандал с продажей компанией депутата стройматериалов, которые принадлежат государству, в 2014 году.

В 2016 году Лабазюк нанес тяжелые черепно-мозговые травмы работнику СБУ, когда тот находился при исполнении служебных обязанностей. СБУ расследовала деятельность Лабазюка, подозреваемого в хищении бюджетных средств.

Другие коррупционные скандалы, связанные с депутатами

Журналисты перечислили несколько других кейсов незаконной деятельности разоблаченных НАБУ депутатов:

10 октября 2023 года НАБУ и САП сообщили народному депутату Ярославу Дубневичу о подозрении в организации завладения имуществом государства (природным газом) более чем на 2,1 миллиарда гривен и легализации незаконно полученной прибыли.

В октябре 2023 года НАБУ и САП объявили народному депутату о подозрении в завладении земельными участками площадью более 320 га (речь идет о Роберте Горвате).

21 ноября в НАБУ сообщили, что нардеп, член комитета по антикоррупционной политике (вероятно, речь идет об Андрее Одарченко) предлагал главе Госагентства восстановления и развития инфраструктуры неправомерную выгоду в Bitcoin в эквиваленте 50 тысяч долларов и просил содействия в получении средств из фонда ликвидации последствий агрессии России на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры

Ранее НАБУ опубликовало материалы по делу касательно главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрия Щиголя и его заместителя Виктора Жоры, которых подозревают в хищении 62 миллионов гривен.