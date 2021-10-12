Инициировали возможно нововведения 43 народных депутата. Среди них есть председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, заместитель председателя фракции Евгения Кравчук и другие нардепы.
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На какой стадии документ
Известно, что 11 октября законопроект отправили на рассмотрение руководству, а уже 12 октября – Комитета.
Как стать "отцом-героем"
Почетное звание "Отец-герой" присваивается мужчинам, которые воспитали 5 и более детей, достигших 8-летнего возраста. Это могут быть как биологические, так и усыновленные дети.
Перед присвоением звания учитывают весомый вклад как матери, так и отца. Также в семье должны быть благоприятные условия для получения детьми образования, развития их творческих способностей и формирование высоких духовных и моральных качеств.