В День матери Владимир Зеленский подписал указ "О присвоении почетного звания "Мать-героиня". За материнскую самоотверженность и образцовое воспитание детей отметили более 1 тысячи украинских женщин.

Почетное звание получили матери, воспитавшие до 8-летнего возраста пятерых и более детей. Читайте также С праздником, мама: захватывающая история Дня матери Зеленский присвоил украинским женщинам звание "Мать-героиня" В День матери президент подписал указ № 188/2021 "О присвоении почетного звания "Мать-героиня". За материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития отмечено 1 019 украинских женщин,

– говорится в сообщении. Знаки отличия получили матери из таких областей Винницкой – 49 женщин,

Волынской – 145,

Днепропетровской – 33,

Донецкой – 13,

Житомирской – 50,

Закарпатской – 32,

Запорожской – 21,

Ивано-Франковской – 54,

Киевской – 5,

города Киева – 15.

Кировоградской – 5,

Луганской – 9,

Львовской – 155,

Николаевской – 12,

Одесской – 76,

Полтавской – 26,

Ровненской – 87,

Сумской – 18,

Тернопольской – 54,

Харьковской – 23,

Херсонской – 9,

Хмельницкой – 41,

Черкасской – 27,

Черновицкой – 77,

Черниговской – 22. Обратите внимание! С Днем матери украинок поздравили военнослужащие операции Объединенных сил. Они записали видеоролик, в котором рассказали о том, как ценят своих матерей и выразили надежду увидеть их как можно скорее.