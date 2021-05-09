Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" более 1 тысячи украинок
В День матери Владимир Зеленский подписал указ "О присвоении почетного звания "Мать-героиня". За материнскую самоотверженность и образцовое воспитание детей отметили более 1 тысячи украинских женщин.
Источник:Офис Президента
Почетное звание получили матери, воспитавшие до 8-летнего возраста пятерых и более детей.
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Зеленский присвоил украинским женщинам звание "Мать-героиня"
В День матери президент подписал указ № 188/2021 "О присвоении почетного звания "Мать-героиня".
За материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития отмечено 1 019 украинских женщин,
– говорится в сообщении.
Знаки отличия получили матери из таких областей
- Винницкой – 49 женщин,
- Волынской – 145,
- Днепропетровской – 33,
- Донецкой – 13,
- Житомирской – 50,
- Закарпатской – 32,
- Запорожской – 21,
- Ивано-Франковской – 54,
- Киевской – 5,
- города Киева – 15.
- Кировоградской – 5,
- Луганской – 9,
- Львовской – 155,
- Николаевской – 12,
- Одесской – 76,
- Полтавской – 26,
- Ровненской – 87,
- Сумской – 18,
- Тернопольской – 54,
- Харьковской – 23,
- Херсонской – 9,
- Хмельницкой – 41,
- Черкасской – 27,
- Черновицкой – 77,
- Черниговской – 22.
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