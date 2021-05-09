В Украине сегодня празднуют день матери. Поздравили украинок с этим праздником и военнослужащие операции Объединенных сил.

Военные корреспонденты информагентства АрміяInform и Военного телевидения Украины, военнослужащие операции ООС даже создали особое видео. В ролике они рассказали о том, как ценят своих матерей и выразили надежду увидеть их как можно скорее.

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В видео военные еще раз напомнили, что нет в мире человека, который беспокоится и переживает больше чем мама. "Хотя ты уже и взрослый мужчина, который обучен делать каждый день грозную солдатскую работу, – сказал Сергей, один из воинов, участвовавший в записи видео, – мама всегда переспросит, хорошо ли ты спал, ел ли, безопасно ли тебе сейчас".

Все эти вопросы исходят от ее любящего сердца. Поэтому мы с побратимами хотели поздравить как своих, так и всех матерей украинских военных, всех украинок с Днем матери,

– сказали воины в приветственном видеообращении.

Они также поблагодарить женщин за заботу и за их молитвы. Военные убеждают, что все у нас будет хорошо.

"Пусть будет ваша жизнь счастливой и долгой. Полной любви и радости, нежности и заботы ваших детей! Спасибо!", – поздравили корреспонденты.

Поздравления военных с Днем матери: смотрите трогательное видео

День матери: история