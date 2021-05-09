Військові ООС привітали українок з Днем матері: зворушливе відео
В Україні сьогодні святкують день матері. Привітали українок із цим святом і військовослужбовці операції Об'єднаних сил.
Джерело:АрміяInform
Військові кореспонденти інформагентства АрміяInform та Військового телебачення України, військовослужбовці операції ООС навіть створили особливе відео. У ролику вони розповіли про те, як цінують своїх матерів та висловили сподівання побачити їх якнайшвидше.
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У відео військові ще раз нагадали, що немає у світі людини, яка турбується та переживає більше ніж мама. "Хоча ти вже й дорослий чоловік, який навчений робити щодня грізну солдатську роботу, – сказав Сергій, один із воїнів, що брав участь у записі відео, – мама завжди перепитає, чи добре ти спав, чи їв, чи безпечно тобі зараз".
Усі ці запитання йдуть від її люблячого серця. Тому ми з побратимами хотіли привітати як своїх, так і всіх неньок українських військових, усіх українок з Днем матері,
– сказали вояки у привітальному відеозверненні.
Вони також подякувати жінкам за турботу та за їхні молитви. Військові переконують, що все в нас буде добре.
"Хай буде ваше життя щасливим і довгим. Сповненим любові й радості, ніжності й турботи ваших дітей! Дякуємо!", – привітали кореспонденти.
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День матері: історія
- Відзначають цей день із 1999 року у другу неділю травня, але в деяких країнах є спеціально встановлені дати.
- Це свято виникло у США. Спочатку це була ідея пацифістів – відзначати його як день єдності матерів у боротьбі за мир. Втім, подібна концепція не мала широкої підтримки ні в США, ні в інших країнах.
- Вже згодом американка Анна Джарвіс виступила з ініціативою вшанувати матерів у пам'ять про свою матір.
- У 2021 році українці вітатимуть своїх любих матусь із Днем матері 9 травня.
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