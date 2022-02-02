Кроме этого, они смогут заплатить этими деньгами за коммуналку. Об этом во время заседания правительства рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

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Сегодня правительство даст протокольное поручение по расширению услуги "єПідтримка". Теперь вакцинированные граждане с инвалидностью 1 и 2 групп смогут потратить тысячу гривен на лекарственные средства и коммуналку,

– заявил Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Когда поручение начнет действовать – пока неизвестно. Но заметим, что правительство расширило возрастные рамки людей, которые могут рассчитаться тысячей за вакцинацию, а также перечень услуг, куда можно будет потратить деньги.

Теперь программой "єПідтримка" смогут пользоваться и подростки в возрасте с 14 лет. В перечень, куда потратить средства, добавили услуги в сфере образования, культуры и спорта, товары спортивного назначения, печатные СМИ, школьные принадлежности и канцелярские изделия. Распоряжение вступит в силу 7 февраля.

Тысяча гривен за вакцинацию: что стоит знать