Окрім цього, вони зможуть заплатити цими грошима за комуналку. Про це під час засідання уряду розповів прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль.
До теми Тепер підлітки теж можуть отримати тисячу гривень за вакцинацію: перелік послуг розширили
Сьогодні Уряд дасть протокольне доручення щодо розширення послуги "єПідтримка". Тепер вакциновані громадяни з інвалідністю 1 та 2 груп зможуть витратити тисячу гривень на лікарські засоби й комуналку,
– заявив Денис Шмигаль під час засідання Уряду.
Коли доручення стане чинним наразі невідомо. Але зауважимо, що Уряд розширив вікові рамки людей, які можуть розрахуватися тисячею за вакцинацію, а також перелік послуг, куди можна буде витратити гроші.
Тепер програмою "єПідтримка" зможуть користуватися й підлітки у віці від 14 років. До переліку, куди витратити кошти, додали послуги у сфері освіти, культури та спорту, товари спортивного призначення, друковані ЗМІ, шкільне приладдя та канцелярські вироби. Розпорядження набуде чинності 7 лютого.
Тисяча гривень за вакцинацію: що варто знати
- Офіційний старт програми "єПідтримка" відбувся 19 грудня 2021 року.
- Гроші можна витратити впродовж 4 місяців з моменту отримання як онлайн, так і офлайн (шляхом безготівкового розрахунку через термінал компанії).
- Програму ініціювали, щоб стимулювати людей до вакцинації проти COVID-19 та заодно підтримати ті сектори економіки, які найбільше постраждали внаслідок карантинних обмежень.
- Програма триватиме до 18 грудня 2022 року.