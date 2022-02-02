Окрім цього, вони зможуть заплатити цими грошима за комуналку. Про це під час засідання уряду розповів прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль.

До теми Тепер підлітки теж можуть отримати тисячу гривень за вакцинацію: перелік послуг розширили

Сьогодні Уряд дасть протокольне доручення щодо розширення послуги "єПідтримка". Тепер вакциновані громадяни з інвалідністю 1 та 2 груп зможуть витратити тисячу гривень на лікарські засоби й комуналку,

– заявив Денис Шмигаль під час засідання Уряду.

Коли доручення стане чинним наразі невідомо. Але зауважимо, що Уряд розширив вікові рамки людей, які можуть розрахуватися тисячею за вакцинацію, а також перелік послуг, куди можна буде витратити гроші.

Тепер програмою "єПідтримка" зможуть користуватися й підлітки у віці від 14 років. До переліку, куди витратити кошти, додали послуги у сфері освіти, культури та спорту, товари спортивного призначення, друковані ЗМІ, шкільне приладдя та канцелярські вироби. Розпорядження набуде чинності 7 лютого.

Тисяча гривень за вакцинацію: що варто знати